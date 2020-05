Farmářské trhy: občerstvení muselo po týdnu zmizet. Stopku považují organizátoři za diskriminační

Důvod zákazu prodeje občerstvení organizátoři nechápou, zároveň nevědí, do kdy zákaz platí. „Zákaz považuji za jednoznačnou diskriminaci. Pokud jsou od 11. května otevřeny restaurační zahrádky, kde je povolena konzumace nápojů a jídla, a pokud se 25. května otevřely všechny gastronomické provozy, je absurdní zakazovat konzumovat potraviny na farmářských trzích. Zákaz platí do odvolání a věříme, že se tak, i na základě dopisu, který jsme 21. května odeslali ministru zdravotnictví, stane co nejdříve,“ uvedl Jiří Sedláček.

„Z nařízení, které vláda vydala, logicky vyplývá, že by návštěvníci farmářských trhů měli roušky nosit, nikde to ale nebylo přesně definováno. Od 25. května se mohou lidé při dodržení dvoumetrových rozestupů venku pohybovat bez roušek. Na velkých trzích, jako je Náplavka, je ale dodržení dvoumetrového odstupu v některých místech problematické, tam by tedy zákazníci roušky ještě mít měli. Naopak na menších trzích, jako je Kubáň nebo Heřmaňák, není s dvoumetrovými odstupy problém, tam by tedy zákazníci podle aktuálního nařízení už v rouškách být nemuseli, zda ale pro farmářské trhy neplatí i v tomto ohledu nějaká výjimka, nevíme,“ uzavřel Jiří Sedláček.