Expozice Karla Kryla v Kroměříži bude otevřena od prosince pět dní v týdnu

Stačí vejít, ovládacím panelem spustit projekci a nechat na sebe vjemy působit. A tak se mezi trámy na inscenované půdě starého kostela a vojenskými rekvizitami mohou návštěvníci zaposlouchat do písně Anděl, a přemýšlet, do jaké míry mohou duchovní atmosféru zničit hmotné požitky, zatímco při písni Morituri te salutant v zrcadlové místnosti mohou pocítit sevření, které vyvolávají těla ptáků, uvězněná mezi skly, tak jako bývají životy mladých vojáků sevřeny válkou.

Expozice Karla Kryla, která sídlí v samém centru města (v přízemí domu Starý pivovar na Prusinovského ulici) je otevřená od září 2014. Podle tvůrců expozice je to prostor plný emocí, který by měl vtáhnout do Krylových myšlenek. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí a stejně taková je i jeho expozice v samém centru Kroměříže, a to v domě Starý pivovar, kde sídlí i Informační centrum.