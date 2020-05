Elektrický vozík nahradí muži chabnoucí svaly a umožní mu i nadále aktivně žít

„Na vozíku jezdím rád kamkoliv, nejvíce ho používám doma a při práci, rád chodím do kina a divadla a samozřejmě rád cestuji. Nejdůležitější je pro mě však to, že si můžu na vozíku kdykoliv odpočinout. Vozík má speciální polohovací systém, jde polohovat od rovného lehu až po různé relaxační polohy. To vše je možné i díky Nadaci Agel, které tímto velmi děkuji za podporu,“ pochvaluje si Filip Bican.

Filip se na vozíku vydává do přírody i do ciziny. „Rád houbařím v rovinatějším lese, kde se dá u cest stále najít hromada hub. Také rád jezdím do Velkých Losin a vloni jsem byl po 30 letech také v Janských Lázních. S vhodným polohovacím vozíkem zvládám i delší cesty. Vloni jsem jel autobusem do Chorvatska. Asi nejdále jsem před lety vyrazil s přáteli bezbariérovým autobusem do Řecka. Celou cestu, která trvala dva dny, jsme seděli na elektrických vozících,“ vzpomíná Filip Bican na svůj adrenalinový zážitek, který by podle svých slov nyní už nezvládl, přestože dvakrát týdně cvičí s rehabilitační sestrou a dělá dechová cvičení.