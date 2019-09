Eh! Život je krásnej! Premiéra zábavného povídání a vzpomínání v Divadle Bolka Polívky

Jeviště, zákulisí, divadelní šatna, zkoušky, natáčení, co se děje na "place" a co oči diváka nevidí, to vše je pro široký okruh diváků a posluchačů věčně přitažlivým tématem.

Je na těchto pro většinu neznámých až tajuplných míst opravdu veselo až k popukání, jak se často zdá a předvádí? Nebo jde zkrátka a dobře o práci trochu jinou, jinak však v podstatě jako každou jinou? Co vše se dá zažít na divadle či při natáčení? Jaké byly ve skutečnosti naše herecké legendy? A nejen ony. Co třeba malíři? Nebo špičkoví lékaři? To vše by rádi zábavnou formou přiblížili dva z těch, kteří prostředí divadla a filmu důvěrně znají.

„Po pilotním představení, kdy jsme se setkali s množstvím pochvalné zpětné vazby, a především téměř dvěma hodinami smíchu a potlesku, jsme se rozhodli pořad zařadit do našeho stálého repertoáru. Další díl, prezentován jako premiéra, je plánován na 4. října v Divadle Bolka Polívky, kdy čestným hostem bude principál DBP Bolek Polívka,“ vyjádřil se P. Halberstadt, který stál u začátků projektu StageArtCz, kde působí jako herec i režisér. A přidává doporučení: „Odhoďte starosti a ponořte se s námi do příjemného povídání a vzpomínání v pořadu Eh! Život je krásnej!“

Projekt StageArtCz vznikl v roce 2015. U jeho začátků stál také herec Radim Fiala. Z inscenaci připomeňme např. K-PAX, hru Gena Brewera, který ji napsal podle vlastní knihy. Tu nejvíc proslavilo filmové zpracování Svět podle Prota. Inscenaci z Brna se nemohlo dostat vyššího ocenění než právě od autora knihy i divadelní hry G. Browera: „Román K-PAX vyšel celkem v pětadvaceti zemích. Jeho divadelních zpracování jsem viděl desítky v Americe i Evropě, ale to, čeho jsem byl svědkem ve Hvězdárně a planetáriu Brno, je to nejlepší, co jsem v životě viděl.”

Strhující byl thriller A. Horowitze Mindgame. Líbezné vyhlídky. Ocenění zaslouží i původní hra brněnského dramatika Pavla Trtílka Like Shakespeare určená mládeži, ceněná však a zajímavá pro diváky bez rozdílu věku.