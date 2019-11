Echokardiografické kurzy zasvětí lékaře do „umění“ vyšetřování srdce

„Echokardiografie je úžasná metoda, která dokáže velmi rychle odhalit a popsat většinu závažných srdečních onemocnění, a to bez toho, že bychom museli vniknout do pacienta. Proto je to výborná metoda také pro jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo urgentní příjmy, tedy všude tam, kde kriticky nemocní pacienti potřebují rychlou diagnózu. Nepoužíváme ani rentgenové záření, pouze neškodný, nejmodernější ultrazvuk, který však umožňuje vyšetřovat nejsofistikovanější srdeční funkce anebo zobrazit 3D modely pacientova srdce, jeho chlopní nebo krevního proudění,“ vysvětluje doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC, primář interního oddělení Nemocnice Přerov.