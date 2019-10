Dvojí ocenění pro knihovnu v Bílovci

„V každé soutěži se hodnotila jiná kritéria, ale v obou případech jsme sami překvapeni, že se nám podařilo porazit opravdu silné soupeře. Soutěž vyhlašována ministerstvem kultury má dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů a jen dvě nejlepší knihovny z každé kategorie pak postoupily do druhého kola.

Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod. Takže už jen postup do druhého kola, který vycházel ze statistických čísel, byl pro nás obrovským úspěchem. Je to pro nás důkaz, že svou práci děláme dobře. O to krásnější pak bylo přebírání vítězné ceny v naší kategorii v pražské Zrcadlové kapli Klementina,” doplnil Tomáš Ocásek.