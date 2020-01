Dvacet let Domu historie Přešticka

Péčí města Přeštice a spojeným úsilím všech, kteří se na jeho provozu podílejí, se mu za tu dobu podařilo vybudovat pevné postavení a dobrou pověst. Od jeho otevření 8. června 2000 zavítalo do přeštického muzea na dosavadních 165 výstav 126 700 návštěvníků.

Jen tu první z výstav, která právě začíná v obou výstavních sálech a potrvá od 1. února do 17. května, těžko charakterizovat jediným výrazem. Je to prostě "TO NEJ...", výběr několika stovek kusů ze sbírky, čítající přes 7 500 exponátů, věcí, které jsou něčím neobyčejné nebo unikátní. Např. patří mezi nejtitěrnější nebo největší, nejpodivnější, nejobsáhlejší, nejupracovanější, nejspolehlivější, nejpraktičtější, mediálně nejznámější, nejekologičtější, nejvtipnější, ale také nejzáhadnější či nejděsivější. Základní údaje k vystaveným předmětům získají návštěvníci z výstavního katalogu.