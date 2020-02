Dům kultury v Kroměříži nabídne letos zajímavé výstavy, říká Robert Rohál

Je to velice zajímává výstava a lidem se líbí. Jde o část dokumentárního cyklu, na kterém oba autoři spolupracují několik let a neustále ho doplňují. Přitom v tom chtějí pokračovat tak, aby mohla časem vzniknout i tištěná kniha. Oba autoři nevyhledávají po pasekách zbytky 19. století, ani se nesnaží živit dojem, že se u nich na loukách pase v krojích, jak bývá často vidět na valašských fotografiích, nejčastěji pořízených na národopisných slavnostech. Z této výstavy je zřejmé, že jde o zobrazení současného Valašska tím nejpoctivějším způsobem, jakého jsou schopni.

Už se o tom domlouváme nějakou dobu, ale rád bych do Kroměříže dostal renomovaného fotografa Otto Dlabolu, který fotil populární zpěváky 60. a 70. let.

Asi ne. Pravda je ale taková, že už asi dva roky mám trvalou výstavu ženských portrétů v restauraci Pod starou knihovnou a že má pořád ohlas. Nicméně do Kroměříže chystám něco až na příští rok. Ale i tak mám letos dvě výstavy. Jedna mi právě v polovině února skončila v Kyjově a od 17. března budu vystavovat v Praze - v sále Boženy Němcové v Knihovně na Vinohradech. Zajímavé bude i to, že kromě kolekce Nostalgia 22 mi tam souběžně udělají výstavu mých knih. Když jsem to počítal, tak mi jich za dvaadvacet let vyšlo rovných padesát.