Dubnový Travelcon bude netradiční, ale přece jen bude - on-line

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), která je pořadatelem této akce, totiž změnila místo konání. Travelcon se z výstaviště přesune do kyberprostoru.

„Situace, vyvolaná šířením koronaviru po celém světě, zasahuje každého z nás a tvrdě dopadá na ekonomiku. Cestovní ruch, jako její významnou součást, nevyjímaje. Není to tak dlouho, co k nám přestali jezdit Asiaté. Už to byla pro poskytovatele služeb v turismu velká rána. Pak se zavřely hranice úplně a na minimum byl omezen pohyb lidí. Domácí cestovní ruch se zcela zastavil. A právě proto jsme se rozhodli uspořádat konferenci za každou cenu. Díky moderním technologiím se tak letošní Travelcon uskuteční alespoň on-line formou,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek