Dotace pro projekt stavby nové mateřské školy v Soběšicích

„Jednou ze čtvrtí, která se v posledních letech rychle rozvíjí, jsou Soběšice. Vzhledem k výstavbě rodinných domů a demografickému vývoji zde není dostatek míst v mateřské škole. Tento problém vyřeší projekt výstavby nové bezbariérové mateřské školy pro 75 dětí. Aktuálně se městu podařilo získat na stavbu dotaci, a to ve výši 90 procent způsobilých nákladů. V přepočtu se jedná až o 25,2 milionu korun,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Jeho výsledky by mohly být známy za několik týdnů.

„Samotná stavba by mohla začít po prázdninách, tedy v druhé polovině letošního roku. Celkové náklady se předpokládají ve výši 64,4 milionu korun, z nichž by přibližně 25,2 milionu pokryla dotace z IROP. Město Brno by zaplatilo 36 milionů a městská část Brno-sever 3,2 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund.