Dostupnost MHD, obchodů i přírody těší obyvatele Kladna. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu

„Stav komunikací a nedostatek parkovacích míst uvedlo jako největší problém města nejvíce osob, necelá třetina. To je pro nás samozřejmě signál, že máme pokračovat ve zvýšených investicích nejen do školství, ale také právě do dopravní infrastruktury. V loňském roce jsme do chodníků a silnici investovali 150 milionů, letos plánujeme opravy komunikací, chodníků a parkovišť celkem za zhruba 154 milionů. Rekonstruovat budeme například ulice Svojsíkovu, P. Holého, Josefa Frencla, Štechovu, Obránců míru a další. Dokončovat budeme úpravy v ulici Milady Horákové nebo napojení lokality Korea na kruhový objezd z ulice V. Dundra,“ potvrdil primátor.