Dorost Tenis Slovácko slaví historický úspěch, z MČR přivezl 6. místo

„Když pomineme giganty z Prahy, Prostějova a Přerova, což jsou týmy s obrovským zázemím, tak právě my jsme se umístili hned za nimi a zanechali jsme tak za sebou všechny velké kluby z celé České republiky. Je to úspěch o to větší, že jsme malým klubem z okresního města,“ radoval se prezident klubu Tenis Slovácko a zároveň kapitán družstva dorostenců David Mišťúrik. A dodal, že tento úspěch by se neobešel bez největších podporovatelů klubu, České zbrojovky a.s. a společnosti Tradix, kteří celoročně podporují přípravu hráčů Tenisové akademie Slovácko.