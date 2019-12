Don Quijote v Divadle Husa na provázku dal znát, že v nové sezoně s novým vedením bude nač se těšit

Nečekejme setkání s dramatizovaným přepisem slavného Cervantesova románu ani s důmyslným rytířem vyrážejícím na kulhavé herce, aby se mu soupeři staly větrné mlýny. Tento Quijote je zcela současný, zasazený do našich dní.

Prostředím, kde se vše odehrává, je televizní studio, v němž se moderátor a hosté scházejí k pravidelnému diskusnímu pořadu. Tentokrát je tématem velký román a jeho hrdina. Mají co říci našemu dnešku? Ztělesněním jednoho z "Kichotů" je moderátor. Od hostů povolaných a vyvolených čeká a stále urputněji žádá vlastní názor, myšlenku. Marně naléhá, postupně ztrácí naději, že se kromě floskulí a přežvýkaných tezí něco dozví. Je znát, že údery lopatek svých větrných mlýnů je dlouho, silně a stále bolestněji zasahován.

Jedna z projekcí (pro děj a atmosféru inscenace dobře volených) ještě v úvodní části westernovými snímky evokuje dobu, kdy hrdinové byli jasní, padouši rozpoznatelní, nebylo pochyb, zač se bít. To dnes není tak jednoduché. „Kichot“ naší doby ztrácí stále víc jistotu, je unaven, roztrpčený, útočný. Jednomu z hostů do tváře se vztekem vmete větu: „Vy jste na co odborník?“ Myslím slova důležitá, snad stojící za podtržení.