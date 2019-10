Domácnosti i firmy mohou díky e-aukci ušetřit za energie až 30 procent nákladů

Zapojit se do ní mohou i zájemci ze sousedství. „Od roku 2017 ceny energií, a to hlavně elektřiny, dost povyrostly a všichni dodavatelé museli zdražit. Noví účastníci e-aukce přesto mohou přesto ušetřit na elektřině až 25 procent oproti cenám majoritního dodavatele a u plynu se úspory pohybují kolem 30 procent. Pro ty, kteří vytápějí své rodinné domy plynem, jsou e-aukce dlouhodobě výhodné, ušetřit díky nim mohou tisíce korun ročně. Účastníkům minulých e-aukcí jsme pro příští období vyjednali individuální cenové nabídky elektřiny i plynu, které mohou využít, případně se mohou přihlásit nové e-aukce,“ sdělil Martin Anders z Marandisu s tím, že vzhledem k nestabilní situaci na trhu s cenami energií by lidé neměli s případnou změnou otálet a nechávat ji na konec roku.