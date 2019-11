Domácí zdravotní péče dostane příští rok přidáno, Charita ukončuje stávkovou pohotovost

Zhruba o 30 procent více peněz by měl dostat v příštím roce segment domácí zdravotní péče, do mezd a platů půjde sestrám o 8 tisíc korun hrubého víc. Ukazují to propočty odborníků z organizací, které přes půl roku vyjednávaly se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví i samotným premiérem.