Dobrušský student se stal Mladým řemeslníkem roku 2019

Velmi skromný a nenápadný Jan Macek s mírným humorem své ocenění zhodnotil slovy: „Pro mě to byl zážitek, podíval jsem se do Prahy a hlavně do Senátu ČR. Ne vážně, myslím si, že takováto ocenění určitě mají pro studenty smysl. Mně to třeba povede k tomu, že se chci učit a vzdělávat dál, abych byl úspěšný v tom, co dělám… A jsem také rád, že tam mohl být i zástupce firmy, ve které už dnes pracuji.“