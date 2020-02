Dobrušská střední škola pořádala celostátní soutěž Práce v SolidCAM

Ve čtvrtek 13. února na hodinu ztichly chodby Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška. To zde brněnská firma SolidVision společně s touto dobrušskou školou pořádala 10. ročník celostátní soutěže Práce v SolidCAM. Počítačový program SolidCAM slouží k programování CNC obráběcích strojů. Celkem 23 studentů ze sedmi středních škol mělo za 60 minut vytvořit software pro výrobu soutěžního dílu, který by pak šlo realizovat v samotné výrobě.

Patronem soutěže je již několik let město Dobruška, proto její starosta Ing. Petr Lžíčař ve svých slovech připomenul, že 10. výročí soutěže je stejně kulaté, jako je kulatých 700 let, které v letošním roce Dobruška slaví. Ředitel školy Ing. Vladimír Voborník pak všechny zúčastněné ve své škole srdečně přivítal a doplnil, že i SŠ – PVC slaví také kulatiny, a to 70 let od vzniku strojírenského školství v Dobrušce. Pevnou ruku při řešení zadaného úkolu pak všem soutěžícím popřál i Ing. Jana Slabý z firmy König & Bauer Grafitec, která je také patronem soutěže.