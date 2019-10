Do Skvrňan se mezi knihy se vrací Petr Rímský

Jsem trochu blázen s tou tezí, že hranice nejsou, hranice se dělají. A já se je snažím bořit a spojovat lidi navzdory rozdílům. Navzdory těm, kteří nás cíleně rozeštvávají. To se netýká jen Polska, ale jakýchkoli „jiných“ lidí. Vždy jsou to pro mě především lidi. Nechci ignorovat rozdíly a tvářit se, že jsem si nevšiml, že někdo mluví jiným jazykem, nebo je třeba černý. Ale neděsím se, dívám se všem do očí, chci rozumět. Ze zajímavých rozdílů se třeba poučit. Takové, které by mi asi nevyhovovaly, neodsuzovat. Respektovat. S Poláky je to samozřejmě snazší, jsme si blíž, máme podobnou historickou zkušenost, byť ta naše mi v porovnání s nimi připadá poněkud zbabělá. Podobná je i řeč. Mí polští diváci mají k dispozici přeložené texty a koncert je provázen spontánním rozhovorem s tlumočnicí. Někdy je koncert společný s někým domácím. Škoda, že u nás víme tak málo o polských písničkářích, mohl bych vyprávět.