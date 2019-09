Do Olešníku si vyrazili pro zlato mladí hasiči ze Srubce a Miletína

„Soutěží se ve dvou hlavních věkových kategoriích. Mladší žáci od 6 do 11 let a starší žáci od 11 do 15 let. Účastní se také jedna přípravka, což jsou děti od 4 do šesti let. Všechny závodníky, kterých je celkem téměř 300 z celého okresu čekají dvě disciplíny. Požární útok a štafeta dvojic. Trať i úkoly mají všichni stejné,“ uvedl vedoucí mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Olešník a člen českobudějovické Okresní odborné rady mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vladimír Zibura.