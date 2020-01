Do konce ledna vystavuje v Domě kultury v Kroměříži své fotografie Miroslav Pláňava

„Fotografování je mou zálibou, první krůčky se datují do školních let, kdy jsem měl možnost nahlédnout do tajů fotografování díky mému otci, který byl fotograf amatér. Od něj jsem získal základy práce s analogovou zrcadlovkou a vše kolem zpracování negativů až po konečnou fázi fotografii,“ říká Miroslav Pláňava.

Jeho samostatná práce je datována rokem 1975, kdy začal s rodinou a dokumentární fotografií až po určitém čase se více zaměřoval na krajinu a portrét, který je jeho oblíbeným.

Do roku 2008 používal pouze analogové přístroje, ať to byl fotoaparát na kinofilm nebo 6x6 cm Pentagon six TL. V roce 2008 přešel na digitální zrcadlovku značky NIKON, které jsem věrný doposud. Toto byl začátek jeho zvýšeného zájmu o portrét, ale také krajinu, která je mi velmi blízká, a to hlavně zahrady a město Kroměříž vůbec.

Miroslav Pláňava je členem Fotoklubu DK Kroměříž, který mu umožnil nahlédnout více do techniky fotografování, dále se účastnil na výstavách fotografií pod hlavičkou Fotoklubu a účast na klubových soutěžích.

„Zůstal jsem obdivovatelem analogové černobílé fotografie,“ tvrdí Miroslav Pláňava. „Stále se zdokonaluji v komunikaci s modelem a v práci se světlem, která je pro fotografování portrétů zásadní.“

Doma

Další výstava ponese název Doma a budou se na ní prezentovat dva fotografové Josef Vrážel a Vladimír Skýpala. Vernisáž proběhne v úterý 4. února a výstava potrvá do 20. března.

„Máme s kolegou Vladimírem Skýpalou z Valašského Meziříčí hotovou výstavu fotografií života na Valašsku. Název výstavy zní Doma,“ říká jeden z fotografů Josef Vrážel. „Je to část dokumentárního cyklu, na kterém pracujeme přibližně pět let a je to již druhý výstavní soubor. Nadále v tom chceme pokračovat tak, aby časem z toho mohla vzniknout i tištěná kniha.“

Autoři tvrdí, že nevyhledávají po pasekách zbytky 19. století, ani se neživí dojem, že se u nás pase v krojích, jak bývá často vidět na valašských fotografiích nejčastěji pořízených na národopisných slavnostech. Jde jim o zobrazení současného Valašska, tím nejpoctivějším způsobem, jakého jsou schopni.

Výstava černobílých fotografií autorů Josefa Vrážela a Vladimíra Skýpaly je poměrně rozsáhlá a mimořádně zajímavá. Návštěvníci Domu kultury v Kroměříži se tak mohou těšit na rázovitý lid Valašskýma očima valašských fotografů.