Do klatovského Pavilonu skla si lidé přišli vytvořit svůj vlastní originální šperk

„Ve dnech 28. a 29. září od 10 do 20 hodin byl pro návštěvníky PASKu připravený speciální program s názvem Setkání se skleněným šperkem . Byly zde k dispozici dvě techniky. První bylo dekorování šperků z lehaného skla, které bylo možné zdobit malbou, rytinou gravírovacím perem či jejich kombinací obou technik podle vlastních návrhů nebo připravených šablon. Na stanovišti s těmito technikami pomáhali zájemcům klatovský brusič a rytec skla Gabriel Hájek a Marie Kubalíková. A měli jsme i pavilonovou novinku – dutinkové šperky se sypanými korálky. Při této technice spolupracovala s malými i velkými návštěvnicemi i návštěvníky Natálie Vítovcová,” uvedla kurátorka Pavilonu skla PhDr. Jitka Lněničková.

„Já jsem tady hlavně z toho důvodu, abych ukázala výrobu dutinkových šperků, které se vyrábí z modistických dutinek, ukončují se klasickými bižuterními komponenty a dovnitř se sypou malé korálky. Jde o jednu z nejjednodušších korálkovacích technik a dá se říct, že trvá nejkratší dobu, protože jde opravdu jenom o to nasypat korálky pomocí trychtýřků do dutinky.

Jinak velice ráda tvořím na Vánoce vánoční ozdoby na stromeček, které si zájemci budou moci vytvořit na dalších akcích, jako třeba 20. října v KD v Nýrsku nebo 23. listopadu v Dešenicích. Přiznám se, že korálky se staly mojí celoživotní vášní. Korálkování se věnuji už patnáct let opravdu intenzivně, že dělám kurzy a prodávám hotové výrobky,” řekla lektorka tvůrčí dílny Natálie Vítovcová z Janovic nad Úhlavou.

Víkend otevřených ateliérů je podle jejích slov velmi zajímavá akce. „Je moc hezké, že se tato akce rozšiřuje a že se jí účastní čím dál víc lidí. A hlavně, že se dostává i do povědomí návštěvníků, což je úžasné," dodala korálková kouzelnice Natálie Vítovcová.

Na akci zavítala i desetiletá Laura Merglová z Klatov. „Dnes jsme šly s maminkou náhodou kolem a před Pavilonem skla jsme si přečetly plakát, tak jsme sem zašly. Právě teď tady maluji na sklo. Na skleněné srdíčko jsem si nejdříve namalovala kytičky, ty jsem pak vyryla gravírovacím perem a na závěr vymalovala barvičkami. Nikdo mi s tím nepomáhal. Dnešní akce se mi moc líbí. Jsem nadšená, co jsem si tady zase mohla vytvořit a že se mi to tak pěkně povedlo,” řekla Laura Merglová.

„Laurinku tvoření moc baví, takže když je někde v Klatovech nebo v okolí nějaké tvoření, hned tam jedem,” upřesnila s úsměvem maminka desetileté dcery. „A co říkám na Víkend otevřených ateliérů? Řekla bych, že v PASKu jsou vždycky báječné akce. My tady nejsme poprvé. Chodíme sem na tvůrčí dílny docela často, a dcera je tady nadšená. A když je nadšená dcera, tak já taky. Kde jinde bychom měly možnost vyzkoušet si malování na sklo, nebo rytí na sklo gravírovacím perem? Máme velkou radost, že v Klatovech máme Pavilon skla, který pro své návštěvníky dělá tak pěkné akce, a děkujeme všem, kteří se o to starají,” dodala Romana Merglová.