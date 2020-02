Do klatovského kulturního domu se přišly pobavit dvě stovky seniorů

„Dnes tady děláme tradiční ples pro klatovské seniory. Já jen pokračuji v tom, co začala Věra Heřmánková před mnoha lety. Je už zafixované, že zjara je to masopustní merenda a na podzim ples seniorů. Účast je hojná a kapely AKORD a DIADÉM špičkové! Muzikanti hrají písničky, které všichni známe, takže ani se lidem v těch 18 hodin nechce domů. Dnes tady máme i návštěvu, naše kolegy seniory z Domažlic, kteří si pro nás připravili dvě vystoupení. U nás v klubu byli už mnohokrát a máme s nimi velmi dobré vztahy. Těší mne, že i letos se na zahájení přišel podívat místostarosta Martin Kříž a ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Alena Kleinerová,” uvedla Hana Hůlová.

„Je určitě dobře, že se naši senioři umí bavit a nedělají jenom činnost ve svém klubu, a že se tady v masopustním období každoročně sejdou. Někteří si obléknou i masky; to je třeba zvlášť ocenit. A je dobře, že to takhle dělají, že si umí ze sebe udělat i trochu legraci, že se tady dobře baví. Tento ples seniorů se tady koná roky a pokud jsem v Klatovech, snažím se vždy mezi naše seniory přijít a ples zahájit,” řekl místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž.

Do klatovského Klubu seniorů chodí Jarmila Poláková z Klatov už roky. „Já zažila ještě plno let i paní Heřmánkovou, takže už to bude možná patnáct let. Dnes se účastním našeho tradičního maškarního plesu, na který jsem si samozřejmě připravila masku. Jsme čtyři kamarádky a oblékly jsme se za vánoční stromeček, v loňském roce jsme byly za mochomůrky.