Do kladenských základních škol nastoupí 768 prvňáčků

„I přes distanční formu zápisů do prvních tříd vše proběhlo bez větších komplikací a za to rodičům i personálu škol velmi děkuji. O odklad školní docházky požádalo 148 rodičů, což je oproti loňskému roku o 42 méně. Jako každý rok se některé přihlášky dublovaly a rodiče dítě přihlásili do více škol najednou. Takových případů jsme letos zaznamenali 265. Jedno dítě bylo přihlášeno dokonce do šesti základních škol najednou. Do školních lavic v září v Kladně zasedne 768 prvňáčků, to je o 28 méně než v loňském roce,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek.