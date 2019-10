Do Janovic nad Úhlavou přijede známý glosátor aktuálních témat a bavič Ivo Šmoldas

PhDr. Ivo Šmoldas je všestranně nadaný člověk. Vystudovaný a velmi uznávaný český filozof je zároveň básník, překladatel, scénárista, kulturní publicista, redaktor, nakladatel a moderátor.

Narodil se 23. července 1955 v Prostějově. Studoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě UK v Praze a následně pracoval v nakladatelství Český spisovatel jako redaktor nejprve klasické literatury a poté poezie. Později se zde vypracoval i do vysokých řídících pozic. Od počátku osmdesátých let hojně přispíval do nejrůznějších literárních časopisů a vydal i několik básnických a publicistických knih.

V devadesátých letech krátce působil jako ředitel v nakladatelství Columbus, později se stal spoluzakladatelem soukromého vydavatelství Apsida.

V současné době pracuje jako umělec na volné noze, věnuje se především překladům z angličtiny a slovenštiny. Spolupracuje s Českou televizí, kde nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou a připravuje pořad Knižní klub. S Českou televizí spolupracoval i na programech To je ta čeština. Na Radiu Impuls se věnuje glosování aktuálních Témat dne a na stanici Český rozhlas 2 má vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase.

Ačkoliv je Ivo Šmoldas vážený a uznávaný filozof, v poslední době se dostává do povědomí veřejnosti především jako vyhledávaný a obsazovaný moderátor a oblíbený host různých televizních show a zábavných pořadů jakožto muž s pohotovými a vtipnými reakcemi.

To, že je Šmoldas nejen výborný filozof, překladatel nebo moderátor, ale i bavič, zjistil moderátor Leoš Mareš. Ivo Šmoldas byl totiž několikrát hostem jeho zábavného pořadu QI - na vše máme odpověď.

V televizi začal vystupovat hlavně kvůli penězům

„Do showbyznysu jsem byl zavlečen Halinou Pawlowskou, té se totiž nedá odolat, protože má sílu. Do televize jsem přišel kvůli penězům. Jednou mi zavolali z produkce, abych šel jako host do jejího pořadu. Domníval jsem se, že jsem náhrada za nějakého hosta, který zemřel, tak jsem si řekl, že nebudu zaskakovat za mrtvolu, a nepřišel jsem. Až později mi zavolali, abych přišel znovu a začali správně: honorářem. To jsem při své lakotnosti nemohl odmítnout,” prozradil na sebe Ivo Šmoldas.

Z televizní obrazovky působí Ivo Šmoldas jako absolutně klidný a vyrovnaný muž, který má na vše vtipnou odpověď. Ovšem zdání klame.

„Jsem v podstatě neurotik. Já se věnuji té neuróze a mně se to líbí. Občas mám takové chvilky, kdy se sám polituji a rozlítostním se tak, že mě dokonce začne škrábat v krku, zrak zjihne a je to výborný, je to taková katarze,” dodal Šmoldas.

Ivo Šmoldas napsal dvě knihy fejetonů a glos Co Vy na to, pane Šmoldasi? - Popuzené poznámky a glosy (2011), Co Vy na to, pane Šmoldasi? (díl II.) - Bezvýznamné poznámky o věcech zhusta známých (2012), nebo poezii Zimní srst.

(Zdroj: Wikipedie)