Do Frýdku-Místku znovu zavítá cyklistická Czech Tour

Czech Tour 2019 se koná od 15. do 18. srpna. Odstartuje časovkou družstev v Ostravě a bude pokračovat etapami v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Program etap dozná určitých změn, ale Frýdek-Místek bude hrát stejně jako v minulosti významnou roli. Bude opět cílem jedné z etap, a to z Olomouce do Frýdku-Místku.