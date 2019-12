Do Bohumína přijedou v pátek večer špičkoví florbalisté, čeká se velká florbalová párty

„Nápad přilákat superligový souboj k nám jsme nedostali náhodou. V posledních dvou letech se daří oživit zájem bohumínských dětí o florbal, a tímto chceme vtáhnout do víru našeho sportu ještě víc zájemců,“ uvedl sekretář 1. SC Bohumín 98 Ondřej Veselý s tím, že ostrý zápas nejkvalitnější soutěže mužů se v Bohumíně ještě nikdy nehrál.

„Historicky i geograficky máme k FBC z kvalitních týmů nejblíž. Potěšilo nás, že vedení klubu souhlasilo s naším návrhem, i když po sportovní stránce se přesun na neutrální půdu Ostravanům moc do karet nehodí. Bodů má áčko docela málo. Slibujeme, že se pokusíme vytvořit FBC tak bouřlivé domácí prostředí, aby se u nás cítili lépe než doma,“ vyzývá fanoušky z Bohumína Ondřej Veselý.

Duel bude mít bohatý doprovodný program. Na hřiště týmy nastoupí v doprovodu malých bohumínských florbalistů, první přestávku zpestří utkání nejmenších talentů a ve druhé dojde na divácké soutěže i losování tomboly. „Musí to být florbalová párty se vším všudy. Pozvali jsme řadu hostů i bývalých hráčů našeho klubu a pevně věřím, že si nakonec po akci společně u piva zavzpomínáme na doby minulé, protože náš klub funguje už dlouhých jednadvacet let,“ dodal Ondřej Veselý.

Ženy a děti do 15 let mají vstup do haly zdarma, muži zaplatí 30 Kč. Celý výtěžek ze vstupného poputuje na rozvoj mládežnického florbalu v Bohumíně.