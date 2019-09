Divadlo loutek Ostrava připravilo premiéru pro děti, mládež a pejsky "Fuj je to!"

Je to pohádka o pejskovi, který si je vědom, že jeho páničkové ho milují a udělají vše pro to, aby byl spokojený. A páníčci to dělají. Hází mu balonky, hází mu klacky, jsou nadšení, když klacík donese. Dělají na něho ťu, ťu, ňu, ňu a hlavně dají mu najíst a napít, má teplý pelíšek, zahradu, prostě panička a pániček ho mají rádi.