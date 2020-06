Divadlo Husa na provázku opět hraje. Letní přehlídka je v plném proudu

Ve středu 17. června 2020 se DHNP rozloučí s autorskou inscenací Doda Gombára Ticho na Zemi . Příběh jednoho všedního dne přináší nečekaný zážitek z ticha nabitého emocemi. Na letišti pasažéři čekají na odlet, současně však na životní změnu, lásku, zázrak. Vedle sebe, přitom sami... V pátek 19. června 2020 tým Zkušebny – herci, kteří se pravidelně objevují v provázkovském improvizačním cyklu - představí první díl divadelního cyklu Úhor : postapokalyptického impro-seriálu s prvky enviromentálního westernu, který by do konce této divadlení sezony měl mít celkem tři pokračování.

Pondělí 15. 6. ve 20.00: hlasový mág a improvizátor se zpěvákem, beatboxerem a mistrem rytmů a loopingu, Patrik Kee & En.dru. Středa 17. 6. ve 20.30: old time jazz band Ivančický dixieland. Čtvrtek 18. 6. ve 20.00: autentický brněnský klezmer HaChucpa , živé a proměnlivé těleso kolem Wolfganga Spitzbardta a Víta Marečka, které více než dvacet let dokazuje, že pokus navázat na tradici židovské kultury v Brně inspiruje a strhává.

Divadlo Husa na provázku nezapomíná ani na nejmladší diváky. V sobotu a v neděli 13. a 14. června v 16.00 je to Cirkus Abrafrk, tedy Daniil Charms na Provázku - pro děti od tří do tři sta třiceti tří let! V režii umělecké šéfky Anny Davidové a na scéně, v kostýmech a s loutkami Františka Petráka, významného českého výtvarníka a ilustrátora knih pro děti. V neděli 14. června v 10.00 na Provázek.dvoře zahraje Divadelní spolek Jaromír svou Nejvíc detektivní pohádku o inspektorovi Kluzó – divadelní detektivka pro malé i velké.