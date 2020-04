Diecézní charita Plzeň shání ošacení pro potřebné - pánskou obuv a oblečení pro jarní měsíce

„S ohledem na preventivní opatření proti šíření koronaviru bude sběr probíhat výhradně do kontejnerů označených charitním logem s doplňujícím nápisem Diecézní charita Plzeň, které se nacházejí v plzeňských ulicích. Po svozu do našeho Humanitárního skladu bude jejich obsah roztříděn a vydáván lidem na základě doporučení sociálních odborů městských částí, úřadu práce nebo spolupracujících neziskových organizací věnujícím se ohroženým skupinám obyvatel. Oblečení bude poskytováno také do stanového městečka pro lidi bez domova u průmyslové zóny Borská pole. Za vaše dary pro potřebné upřímně děkujeme,” dodal Petr Šimek.