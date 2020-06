Dětský domov v Plesné ožil návštěvou Járy ze SuperStar

O večer plný inspirace a zpěvu se dětem v DD Plesná postaral mladík Jára Olah, zpěvák poslední řady SuperStar. Kromě hudebního vystoupení vyprávěl o svém životním příběhu. Sdílel, co se mu v životě podařilo, co méně, jaké jsou jeho sny a plány do života. Doprovod mu dělala jeho malá dcera.