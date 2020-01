Děti z dětských domovů se učily, jak chytře na osobní štěstí a zdravého ducha

Ruka (délka trvání do 30 minut): Každý nakreslí na papír svoji ruku a podepíše ji. Papír s rukou pošle hráči po své pravici a ten napíše do ruky souseda nějaký vzkaz. Třeba za co by ho dnes ocenil, co by mu z celého dne vzkázal. Papír posílá každý z hráčů dál sousedovi po své pravici, vždy po napsání vzkazu. Ruka každého z hráčů oběhne postupně všechny zúčastněné. Hráči spolu při celém dni, setkání hodně aktivně kooperují, navzájem se poznávají a mají pak na závěr možnost druhého ocenit. Tato aktivita je velice oblíbená, protože hráči dostanou spoustu zajímavých vzkazů, které si mohou odnést domů.