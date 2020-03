Desátý rok fialového zvonku v Jeseníkách. Jubileum za časů koronaviru

Většina však nelení a pustila se do práce. Šijí, nebo přemýšlejí, jak by mohli pomoci.

„Začalo to v pátek 13. března, kdy jsem svým dětem dala roušky, když šly roznášet letáky, je to jejich brigáda. Řekla jsem jim, že pokud někdo bude chtít roušku, stačí říct. Spíš sklízeli posměch a otázky... O dva dny později to vše vypuklo,” vzpomíná Dana Hojgrová, která má certifikát jesenické originality na ručně šité a háčkované výrobky.