Deník, který se nedostal prokurátorovi do ruky...

Je to pro vlajkařskou špičku ovšemže fešácký kriminál a Gajer i zde projeví mimořádnou přísavnost a životaschopnost. Ač rasista s rozsáhlou praxí při pogromech, předstírá sympatii k Jordanovi, židovskému vězni ve výsadním postavení. Pan Jordan, jehož dolary se hodí, se octne na seznamu Gajerových obětí vedle Jedové Lidky a hokynáře Porgese, jehož koruny Gajerovy také přišly náramně vhod.

Tím však jeho osudy nekončí. Vrací se do Prahy v uniformě západní armády, tentokráte jako hrdina od Tobruku, ještě jen tak mimochodem udolá další sadu dívčích srdcí – než je odhalen a lidovým soudem souzen. Ale ani to nemůže být tečka za úspěšným životem takových Gustů Gajerů, už ne proto, že nikdy nejsou odhaleni úplně, mrtví totiž nemluví. Za dva roky se mu brána věznice otevírá. A co potom?