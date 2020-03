Den zůstal krásný díky narůstající pomoci dobrovolníků

Dalším opatřením vlády ČR přišla však nová omezení v počtu úředních hodin úřadů, poštovního úřadu a zejména povinnost nošení roušek, případně šál a šátků, aby se tak zabránilo šíření kapének nákazy, a to nejen na veřejnosti, ale i při pobytu v zaměstnání. Do obchodů lze vstupovat pouze s rouškou a pro seniory byl vyčleněn čas především od 10 do 12 hodin.

Z důvodu nouzového stavu, a maximálního vytížení pracovníků s nebezpečně narůstající únavou, musel supermarket Albert, který je jediným velkým obchodem uprostřed města Ústí nad Orlicí, upravit od čtvrtka 19. března do 11. dubna otevírací dobu, a to pondělí až pátek od 7 do 19 a v sobotu a neděli od 8 do 19 hodin, kdy podle nového ustanovení vlády ČR od 7 do 9 hodin je vstup vymezen pro seniory nad 65 let.