Den pro Zuzanku vydělal 477 tisíc korun na dětskou onkologii, zazpíval i Michal Hrůza

V „hlavní“ Mateřské škole Osvoboditelů se tradičně konal i doprovodný kulturní program, v němž zazpívaly děti ze školky a přítomné pozdravili cyklista Josef Zimovčák, známý svými aktivitami ve prospěch dětské onkologie, Zdravotní klauni či fotbalisté zlínského FC Fastav, kteří mezi sebou vybrali peníze a věnovali podepsaný dres do aukce. Na akci se každoročně podílí i rodiče a prarodiče Zuzanky.

Tradičně zavítá na Den pro Zuzanku i host v podobě známé osobnosti hudební scény. Po No Name, Čechomoru, Janku Ledeckém, Anetě Langerové či Vojtovi Dykovi si letos s dětmi zazpíval Michal Hrůza.

„Den pro Zuzanku je úžasná akce. Neznám mnoho takových, které by vzešly spontánně od rodičů a kamarádů nemocného dítěte a měly tak dlouhé trvání. Díky výtěžku si můžeme dovolit investice do vybavení, které nelze zajistit z běžných prostředků nemocnice,“ doplnil lékař brněnské onkologické kliniky Pavel Mazánek, který osobně přijel do Zlína poděkovat dětem, jejich učitelkám i rodičům.