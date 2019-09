Den finanční gramotnosti vyzývá ke zdravým finančním návykům

Na základních školách se děti vzdělávají ve finanční gramotnosti povinně již od září 2013. Řada institucí, a to nejen finančních, vyvíjí na podporu finančního vzdělávání napříč všemi generacemi nemalé úsilí a zájem.

Finanční gramotnost občanů České republiky přesto není nijak závratná. Snahy jsou snad stále ještě větší než samotné výsledky a situace se zlepšuje pouze pozvolna. Smysl všech snah je však zřejmý a věříme, že přinese kýžené ovoce a během několika let začnou studenti a mladí vstupovat do dospělosti lépe vybaveni znalostmi o hospodaření s penězi a investování.

Klíčovým projektem obecně prospěšné společnosti yourchance je Finanční gramotnost do škol. Jeho smyslem je především pomoci učitelům uchopit téma výuky finanční gramotnosti v širokých souvislostech, vytvořit ucelenou koncepci finančního vzdělávání podle individuálních potřeb školy a rozšířit škálu nástrojů, jak finanční gramotnost učit a přistupovat k ní.

Výsledkem spolupráce lektorů finanční gramotnosti a učitelů na školách je splnění podmínek pro získání certifikátu Finančně gramotná škola. Projekt Finanční gramotnost do škol realizuje také akreditované kurzy finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Letos se do Global Money Weeku zapojilo přes 17 200 dětí z ČR, což představuje oproti loňskému roku nárůst o téměř 60 procent. Do této iniciativy se poprvé zapojilo také 45 dětských domovů, což je krásný příklad smyslu propojení projektů yourchance: Finanční gramotnosti do škol a projektu Začni správně, který pomáhá s integrací mladých lidí z dětských domovů nebo pěstounské péče. Již nyní jsou přípravy na Global Money Week 2020 v plném proudu a laťka je posunuta zase o kus výš. Zapojit se může opravdu každý!