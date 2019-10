Davy lidí obklopily klatovské náměstí a vítaly sv. Václava, který přijel se svou družinou

„Buď pozdraven slovutný kníže Václave. Vítej, vévodo český, v královském městě Klatovy, i s celou svou družinou. Věřím, že spolu s vámi vstupuje do našich bran život klidný a pokojný. Podívej, měšťané klatovští se z tvého příchodu upřímně radují. Přijmi tedy, jako výraz díků a pohostinství jejich, to nejcennější, co nám Země Česká dává - skývu chleba, špetku soli a číši vína,” řekl na přivítání sv. Václava starosta města.