Dárci kostní dřeně zachraňují lidské životy i díky Transfúzní službě v Šumperku

„Každou středu od 10 do 11 hodin, bez předchozího objednání, na Transfuzní službě AGEL rádi zapíšeme do registru zájemce o dárcovství kostní dřeně. Zápis do registru probíhá samozřejmě i v jiné odběrové dny po předchozí telefonické domluvě. Každému se snažíme vyjít maximálně vstříc. Hlavním kritériem pro zápis je dobrý zdravotní stav, věk 18 – 35 let, hmotnost nad 50 kg a žádná závažná onemocnění v minulosti,“ vyjmenovává Mgr. Renata Wasserburgerová, odborná zdravotnická pracovnice Transfúzní služby Šumperk.

„Následně se odebírá vzorek krve (2 ml) k vyšetření transplantačních znaků, které se provádí již v Dárcovském centru na Ústavu Imunologie FN v Olomouci, kam vzorky a registrační formuláře pravidelně svážíme. Vyšetřené transplantační znaky jsou pod identifikačním číselným kódem odeslány do Koordinačního centra ČNRDD v Plzni, kde jsou vloženy do počítačové databáze ČNRDD a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců. Každý registrovaný zájemce zůstává v databázi do 60 let věku, pokud nepožádá dobrovolně nebo z důvodu změny zdravotního stavu o vystoupení z registru.