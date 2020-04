Další ekonomická opatření na podporu občanů i podnikatelů přijímá Znojmo

„S tímto musí pomoci Jihomoravský kraj. Můžeme předpokládat, že pokles ekonomické aktivity dopadne mnohem tvrději na regiony, jakými jsou Vranovsko, Moravskokrumlovsko či Znojemsko, než například dopadne na bohaté a velké Brno. Jako krajský zastupitel budu navrhovat, aby kraj zřídil speciální fond na podporu veřejných investic v nejvíce postižených regionech. Zapojit by se také mohly Jihomoravské inovační centrum nebo agentura CzechInvest, a to například pobídkami pro vznik nových a inovativních odvětví podnikání. Byl by to ekonomický restart regionu,“ dodal starosta Grois.