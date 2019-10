Cyklovýlet v Bohumíně představí novinky pro kolaře, na účastníky čekají dárky i polský bigos

„Díky česko-polskému projektu Zpřístupnění Odry a Olše jsme v posledních dvou letech mohli vybudovat rekreační a turistické vybavení u Vrbického a Kališova jezera. Za jeden milion korun jsme zajistili pikniková místa s grily, lavičky, cykloboxy i informační tabuli. Z dotace jsme zaplatili také nové značení některých cyklotras v Bohumíně. Sousední Ostrava postavila za téměř 8 milionů korun 1,2kilometrovou stezku, která propojuje městskou část Hrušov s Bohumínem,“ informoval místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že do společného mezinárodního projektu jsou kromě Bohumína a statutárního města Ostravy zapojeny i polské obce Krzyżanowice, Gorzyce a Mszana.

Trasa na české straně povede ke koblovskému mostu přes ostravskou část Koblov a Antošovickou lávku do Starého Bohumína. „Okruh není náročný, vede po rovině a měří sedmnáct kilometrů. Jízda pelotonu potrvá zhruba hodinu a půl,“ dodala Michaliková.

Kdo by nestihl hromadný start od radnice, může vyrazit na trasu individuálně. V případě nepříznivého počasí se počítá se zkrácenou variantou z centra Bohumína po trase C k Antošovické lávce a odtud do Starého Bohumína.