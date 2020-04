COVID-19 na jihu Čech v pátek 3. dubna: 7 nových případů, celkem 117 onemocnění, tři uzdravení

„Dobrou zprávou je, že relativní výskyt, tedy počet případů přepočtený na 100 tisíc obyvatel regionu, činil podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví 18,41 případů na 100 tisíc, což je opět nejméně ze všech krajů ČR. Je to i díky tomu, že drtivá většina Jihočechů pochopila, že řešení má ve svých rukách a za to všem velice děkuji. Vidíme, že opatření, byť jsou omezující, dávají smysl. Stačí se podívat k sousedům do Bavorska nebo do Rakouska. To už přistoupilo k povinnosti nosit roušky do obchodů, ale Bavorsko s bariérovými opatřeními váhá, a přitom je vůbec nejpostiženější spolkovou zemí. Mají více než 20 tisíc potvrzených případů a více než 310 úmrtí. Podle relativních čísel, která nám umožňují porovnávat mezi sebou výskyt v jednotlivých regionech, má Bavorsko 155 případů na sto tisíc, Horní Rakousy 122 na sto tisíc, my v kraji 18. To jsou tvrdá epidemiologická data, která bohužel ukazují na to, že režim na hranicích bude možné uvolňovat až poté, kdy i u sousedů proběhne epidemická vlna,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.