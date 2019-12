Co se objevovalo na Štědrý den pod stolem za Karla IV. a co dnes? Dozvíte se v poličském muzeu

Na poličské výstavě ve třídě Bohuslava Martinů uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich a pod nimi objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes.