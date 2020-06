Chtěli jsme knihou udělat hlavně radost všem slávistům, řekl Pavel Bednář o své nové knize

V knize, jejíž předlohou byl stejnojmenný velmi povedený dokument, mohou čtenáři znovu prožít neskutečnou cestu Slavie za ziskem mistrovského titulu a domácího poháru a do nejprestižnější fotbalové společnosti. Snažil jsem se vylíčit celý příběh a v rámci něj důležité myšlenky trenéra Trpišovského, příběhy hráčů, klíčové momenty, velké zápasy Evropské ligy a Ligy mistrů. To vše je zachyceno na desítkách fotografií a doplněné rozhovory s důležitými lidmi v čele s Jaroslavem Tvrdíkem a Jindřichem Trpišovským.

Byl to právě Tomáš Syrovátka a Michal Býček, mluvčí Slavie, který je spoluautorem zmiňovaného dokumentu. Jana Kaufnerová pečlivě dohlédla na korektury. Velký kus práce odvedla tiskárna Uniprint z Rychnova nad Kněžnou. Její majitel Miroslav Kopecký a Josef Janeček z grafického studia jsou velcí slávisté a pro knihu se nadchli. Samozřejmě nechybí jedinečné snímky dlouholetého klubového fotografa Martina Malého a dalších. Bez těch fotografií, které se pečlivě vybíraly, aby vystihovaly emoce a zároveň ladily s textem, by to nebylo ono.

Pracoval jsem v managementu akcionáře Slavie, ve společnosti Citic, na starosti jsem měl komunikaci a marketing. Když jsme na podzim 2015 přišli na Slavii, bylo to něco úžasného, řešili jsme kampaně, PR, mládežnické turnaje a spoustu dalších věcí. Jsem rád, že jsem mohl být díky Jaroslavu Tvrdíkovi u toho a děkuji mu za to. Se Slavií se mu povedlo něco neskutečného. Těch několik let byla obrovská škola a dala mi více profesních zkušeností než několik vysokých škol dohromady. Především ale spoustu dobrých přátel a kamarádů. Na Slavii je krásné, že většina lidí, se kterými jsem mohl spolupracovat, to vše prožívá a dělá srdcem, a tak nějak k sobě lidsky patří. A pak to jsou zážitky, třeba ze stadionů v Barceloně nebo Miláně, ale i z Edenu, které člověk nezapomene do konce života.