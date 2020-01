Čest šipkařů z Královéhradeckého kraje zachraňovala Radka Hrnčiariková z Jičína

Severní region Královéhradeckého kraje reprezentovala osmička hráčů potažmo hráček.

Sobota již tradičně nabídla bitvy v kategoriích A a D, v nichž se zástupcům regionu příliš nedařilo. Sítem základních skupin se neprotlačil Matěj Tišler (Sokolíci Červený Kostelec), na jehož obhajobu nutné uvést, že startoval v té nejnabitější konkurenci tedy nejvyšší kategorii A.

Naopak v té papírově nejslabší D zaznamenali postup do play off jak Josef Mann (Klikaři z Podskalky Úpice), tak Pavlína Kocianová (DC Rýbrcoul Trutnov). Ovšem to bylo jejich maximum, když padli hned v úvodním kole vyřazovací části.

Nejpozitivnější stopu v sobotu zanechala Eva Košťálová (Fekobe Pilníkov). Loňská stříbrná medailistka kategorie B naskočila tentokrát do topkové - áčkové - a dotáhla to v ní až do čtvrfinále, když po cestě srazila na kolena například úřadující vicemistryni ČR Jihočešku Ivu Jakoubkovou 4:0. Škoda jen, že hned v následujícím kole výkon nezopakovala a stejným poměrem prohrála s přemožitelkou Jakoubkové na MČR domácí Monikou Hergetovou. Přesto je konečná pátá příčka v elitní ženské společnosti báječným počinem.

Podstatně veselejší byl nedělní program. V něm zazářila Radka Hrnčiariková (Dangerous Rebels Jičín), která se kategorií B proházela až k medaili. Bez jediné prohry a se ztrátou pouhých dvou legů opanovala skupinu, díky čemuž se katapultovala přímo do čtvrfinále play off.

V něm přišel kritický moment, když za stavu 2:3 soupeřka nevyužila několik mečbolů, aby leg nakonec rozhodl zázrak přesněji zavření 148 bodů Hrnčiarikové. A protože ta se radovala nakonec i z bodu čtvrtého rozhodujícího mohla vyhlížet semifinálovou soupeřku.

Tou byla Ostravanka Denisa Křístková, mimo jiné členka reprezentačního výběru ČR na loňském evropském šampionátu, která ovšem rozjetý rychlík z Jičína zabrzdit nedokázala. To se povedlo až ve finále skvostně zavírající Romaně Šmudlové z Olomoucka. Hrnčiariková prohrála v náročném turnaji jediné utkání - paradoxně s hráčkou, kterou porazila ve skupině - a proto stříbrný cenný kov ji více než náleží.

Tak trochu v pozadí Hrnčiarikové zůstali zbylí tři členové nedělní výpravy. Pánové Daniel Hendrych (Dangerous Rebels Jičín) a Marek Křapka (ŠK Nola Vilémov) rozehráli turnaje své kategorie B respektive C výtečně a vypadalo to, že by mohli proniknout minimálně mezi čtyři nejlepší. Jenže, protože člověk míní a pánbůh mění, bylo z toho v obou případech po nešťastném čtvrtfinále "jen" páté místo. Ještě smutnější turnaj pak prožila Monika Formanová (ŠK Medvědi Velký Třebešov), která se s účastí v céčku loučila nečekaně velmi brzy již po skupině.

Zajímavost na závěr: nejen severní části Královéhradecka, nýbrž celému kraji, hrozila blamáž. Kdyby totiž nezabodovala Hrnčiariková, byl by kraj, který jinak patří mezi ty úspěšné, poprvé v devítileté historii Turnajů mistrů bez jediného medailového zisku.

Kompletní výsledky či oficiální fotogalerie na oficiálním webu Unie šipkových organizací - www.sipky.org