Červnová nabídka 14|15 BAŤOVA INSTITUTU: výstava Baťův pedikér, autorská čtení i koncert na střeše

„Návrat „do normálu“ není tak rychlý a ani úplně jednoduchý, jak bychom si všichni přáli. Přesto od prvního dne, co jsme znovu otevřeli pro veřejnost, je připraven bohatý program podobný tomu, na který jsou naši návštěvníci zvyklí. Vzhledem k postupnému uvolňování opatření přidáváme do kalendáře nové události a věříme, že se znovu naplno rozproudí zájem o kulturu, zážitky a poznání. Kultura na několik týdnů prakticky přestala existovat. Teď ale přišel čas, kdy můžeme výpadek našim příznivcům kompenzovat a my, ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, se na to velmi těšíme," okomentovala aktuální situaci a optimistický výhled Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p. o.