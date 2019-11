Čepičky na doma pro předčasně narozené děti malovaly osobnosti

„Čepičku dostává maminka na neonatologickém oddělení, když je děťátko propuštěno do domácí péče. Je to hezký dárek. A zároveň příslib, že se jde domů. V ten moment už je vše tak, jak to mělo být. Je to příslib nových začátků,“ vysvětlila smysl projektu výkonná ředitelka Nedoklubkoa Lucie Žáčková. A právě tyto čepičky, speciální dárky pro maminky a miminka, přišly pomalovat svými kresbičkami známé osobnosti.