Casting ve Zlatém jablku hledá novou Miss Czech republic 2020

Vstup do světa celebrit, módy a modelingu nabízí dívkám od 17 do 25 let další ročník soutěže krásy Miss Czech Republic 2020. Zlínský casting se uskuteční v pátek 4. října od 17 hodin v obchodním centru Zlaté jablko. Casting doprovodí program, ve kterém zazpívají Pavel Callta a Adéla.