Canisterapie: psí terapeuti léčí pacienty v Česku už 30 let

Terapie pomáhá například s rozvojem jemné i hrubé motoriky, při koncentraci, rozvíjí sociální cítění, upokojuje. Krátkodobý kontakt se psem pod vedením zkušeného psovoda dokáže člověka uvést do stavu absolutního klidu. Skvěle působí na hyperaktivní děti a dokonce i na děti, které mají ze psů strach.

Za vším stojí hormon lásky - oxytocin. „Dotýkám-li se psa a je-li mi to příjemné, vzbuzuje to u mne emoce. Emoce měřit neumíme, to je nemožné, ale při emoci dochází k měřitelným změnám v hladině určitých hormonů a přenašečů informací mezi nervovými buňkami. Po kontaktu se psem se hladina oxytocinu v krvi výrazně zvyšuje. Oxytocin má na svědomí řadu zdravotních benefitů. Od snižování krevního tlaku, útlumu bolesti až po lepší spánek. Díky němu se v těle odehrává celá řada blahodárných změn. Canisterapie touto cestou přináší jeden z nelékových způsobů, jak se cítit dobře. Čím jsou canisterapeutické návštěvy častější, tím více se upevňuje vylučování oxytocinu a nálada a zdravotní stav pacienta se mohou zlepšovat. Tak je možné si canisterapii představit za rámcem její oficiální definice,“ popsala Jana Stodůlková.