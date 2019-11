Caine-Mi zahrají v Plzni-Skvrňanech mezi knihami

Nejčastěji býváme uváděni jako "dva v jednom". Ale ne vždy je tím avizována jen výhodnost nabídky. Mnohdy se jedná spíše o prosté upozornění 'spotřebitele', že k tomu, co zvládne jiný písničkář sám, je v našem případě zapotřebí dvou. Jsme to tedy my dva (Caine a Sasanka), a zároveň jeden! Jak to ale vyjádřit jménem? Caine-My? To by znělo hrozně tvrdě na tak míruMilovné, skoro Misijně založené a až poleMicky poetické... Misantropy. Co takhle to naše pomnožené číslo "My" nějak Mile zjemnit... Třeba na... Caine-Mi? Ano, to už přece zní „hlubokoMislněji”... Ta čeština je prostě úžasná!