Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček vydává trojici knih o řízení a správě města

„Do sepsání knihy jsem se pustil poté, co se mi uvolnil čas a energie po skončení mého mandátu primátora hl. m. Prahy. Jejím prostřednictvím chci zvýšit povědomí o práci odpovědného správce města, poukázat na klíčové problémy, shrnout reformu politiky rozvoje území, kterou jsem měl příležitost v letech 2012 až 2014 na pražské radnici provádět, důkladně popsat problematiku krizového řízení milionového města opřenou o mé podrobné poznatky ze zvládnutí povodně v roce 2013, a to vše zasadit do obecnějšího rámce vývoje našeho světa, role nás lidí a našich rozhodnutí v něm,“ popisuje své motivy autor knihy Tomáš Hudeček.